全国で喫茶店を展開するコメダ珈琲店は、2025年お正月向け『コメダの福袋』の予約受付を、3日から全国の店舗で開始する。毎年人気の福袋、今年も「寿（ことぶき）」と「慶（よろこび）」の2種類を数量限定で展開する。【写真】毎年人気のコメダの福袋、選べる2種のラインナップを公開福袋のコンセプトは「コメダとぽかぽか温まるお正月」。冬にぴったりの温かみのあるキルティング素材のバッグやブランケット、ドリップコーヒ