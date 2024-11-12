「第53回三井ゴールデングラブ賞」が12日に発表され、阪神の近本光司外野手（30）が、4年連続4度目の受賞を果たした。「4年連続で受賞することができて、とても光栄に思います。サポートしてくれた多くの方々に感謝したいです。今回で満足することなく、来年以降もまた受賞できるように頑張ります」球団の外野手では03年から06年に達成した赤星憲広（現本紙評論家）以来の4年連続受賞となった。