ラクロス女子日本代表メンバーと新ユニフォーム発表会見が12日に東京都内で行われ、来年1月にオーストラリアで開催される「アジアパシフィック選手権（世界選手権予選）」に出場する代表選手が発表された。また、試合で着用するユニフォームもお披露目された。【写真を見る】ラクロス女子日本代表選出！元サッカー日本代表中澤佑二さんの娘・ねがい選手も 28年ロス五輪追加競技28年のロサンゼルスオリンピック™に追加競技と