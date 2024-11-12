西友は１２日、コメの価格高騰を受けて１４日から台湾産米を販売すると発表した。大手スーパーが海外産米を扱うのは珍しいが、同等の国産米より２割ほど安く、風味や食感も近いという。販売するのは、台湾で精米し、日本で袋詰めした「むすびの郷」（５キロ・グラム）で、税込み２７９７円。国産米と同じ短粒種のジャポニカ米で、炊飯の方法も同じという。関東地方の１３８店舗で販売する。国内では８月以降、コメの需要が急