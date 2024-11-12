業績の不振が続くシャープは、今年度上半期の決算で2年ぶりに営業黒字に転換したと発表しました。シャープが発表した今年4月から9月までのグループの決算は、売上高が前の年の同じ時期と比べて5.3%減少し1兆964億円でした。一方、本業の儲けを示す営業利益は4億円の黒字となっていて、前の年の58億円の赤字から大幅に回復しています。営業利益が黒字となるのは、中間決算としては2年ぶりです。赤字の大きな要因だった、スマートフ