元AKB48でタレント・実業家の川崎希さんが、自身のブログを更新。家族４人で訪れたイベントについて綴りました。 【写真を見る】川崎希さん「エルメスのバッグを手作りしました」家族４人でイベントへ「非売品の世界にひとつのバッグです♡」川崎希さんは「HERMESのワークショップへ❤❤❤」と、家族での４ショット写真を投稿。 続けて「エルメスでの子どもたちがワークショップ体験をして