「第５３回三井ゴールデン・グラブ賞」が１２日、発表され、巨人からは投手部門で菅野智之投手（３５）、一塁手部門で岡本和真内野手（２８）、二塁手部門で吉川尚輝内野手（２９）、三塁手部門で坂本勇人内野手（３５）が選出された。吉川は初受賞で、岡本和、坂本はそれぞれ部門別で初受賞となった。球団として二塁手部門での受賞は、２００２年の仁志敏久以来２４年ぶりの快挙。「プロ野球に入ってからずっと、目指していた