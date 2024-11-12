モスバーガーは、2024年11月13日(水)から、江崎グリコのアーモンド効果®を使用した｢アーモンドミルクのショコラエスプレッソ｣と｢アーモンドミルクのショコラティーラテ｣を、｢モスバーガー&カフェ｣全72店舗にて期間限定で販売します。ビタミンEなどの栄養素を含むアーモンドの味わいを楽しみつつ、カフェタイムをゆっくりとくつろげるホットドリンクです。 【モス