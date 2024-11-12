日本独自の特殊な仕組みとして知られる「新卒一括採用」。ある程度の学歴を有する新卒は大企業へチャレンジするチャンスを手にするが、新卒の就活で大コケした場合、転職で大企業に返り咲くことが困難な現実が弱者男性を生み出す一因となっていた。 【画像】年収が低い業界 『弱者男性1500万人時代』（扶桑社新書）より一部抜粋・再構成し、弱者から抜け出せない実態をレポートする。 新卒一括採用で失敗したら復活できな