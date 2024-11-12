福岡県警朝倉署は12日、筑前町下高場の路上で11日午後3時半ごろ、男児が自転車に乗った見知らぬ男から「おう」と声をかけられ、ハイタッチを求められる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は60歳くらいで白髪交じり。キャップ帽子、眼鏡着用、白系のロングTシャツ、デニムパンツを着用。白色の自転車に乗っていたという。