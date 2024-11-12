守備のベストナインを選ぶ「三井ゴールデン・グラブ賞」が12日に発表された。パでは4年ぶりリーグ優勝のソフトバンクから12球団最多で球団新となる5人が受賞した。遊撃手部門では圧倒的な守備力を誇る西武の源田壮亮（31）が7年連続7回目の受賞となった。▼源田毎年素晴らしい選手が増えるなかで、譲りたくない賞でした。今年も受賞できてうれしく思いますし、投票してくださった皆さま、指導いただいたコーチに感謝の気