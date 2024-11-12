パリ五輪の柔道チームジャパン（日本選手団）副団長を務めた井上康生氏（46）が12日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの東原亜希（42）の誕生日を祝福した。井上氏はストーリーズで「Happy birthday」と祝福。花束を持った東原を囲む家族写真を公開し、「いつも目が半開きですみません」とユーモラスに伝えた。東原は自身のインスタグラムでこの投稿を引用し、「いつだって半目」とコメント。「今年の誕生日は揉め