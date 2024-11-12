お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄（50）が12日、自身のSNSで「一種外務員試験」に合格したことを報告した。サバンナ・八木真澄、FP1級に合格！今後の目標も明かす「お笑いを交えながら講習会を開くこと」外務員とは、証券会社や銀行などで、金融商品取引業務を担い、「一種外務員資格」と「二種外務員資格」がある。一種は二種よりも幅広く金融商品を取り扱うことができ、信用取引、デリバティブ取引などリスクの高い商品を含め