任期満了にともなう熊本県美里町の町長選挙は現職が無投票で4期目の当選を決めました。 任期満了に伴う美里町（みさとまち）の町長選挙は、無所属で現職の上田泰弘（うえだ やすひろ）さん（49）以外に立候補の届け出がなく、上田さんが無投票で4期目の当選を果たしました。 上田さんは、熊本県議会議員を務めた後、2012年に美里町の町長選で初当選し、2期目と3期目は無投票で当選しています。町長選が無投票となるのは3期連続で