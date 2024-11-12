Peter HobsonLewis Jackson[キャンベラ １２日 ロイター] - フィリピンのテオドロ国防相は１２日、キャンベラでマールズ豪国防相と会談した後、南シナ海での主権的権利を譲るよう迫る中国からこれまで以上に圧力を受けていると述べた。フィリピンは「中国の侵略の犠牲者」とも語り、こうした圧力に反発した。両国防相の会談は２０２３年８月以来５度目。南シナ海での中国の活動に懸念を表明している豪比は安全保障上の関係を強化