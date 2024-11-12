?プロレス界の王?鈴木みのる（５６）が、現役を引退する太陽ケア（４８）への思いを語った。?世界の１６文?こと故ジャイアント馬場さん（享年６１）の命日となる来年１月３１日に、東京・後楽園ホールで「ジャイアント馬場没２５年追善〜太陽ケア引退試合〜木原文人リングアナデビュー３５周年記念大会」（東京スポーツ新聞社後援）が開催されることが決定。ケアの引退試合で鈴木はケア、ＭＡＺＡＤＡとのＧＵＲＥＮＴＡＩを復活