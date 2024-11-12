Hitoshi Ishida［東京１２日ロイター］ - レゾナック・ホールディングスは１２日、２４年１２月期の営業利益予想を従来の６１０億円から７７５億円に上方修正した。ＩＢＥＳがまとめたアナリスト１１人の予想平均値６３４億円を上回る。半導体・電子材料部門の需要が想定を上回る見込みで、営業利益の上方修正は３回目。ナフサ価格が想定を下回る見込みで、売上高は１兆３８２０億円（従来予想１兆３９２０億円）に下方修