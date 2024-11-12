アメリカでトランプ氏が次期大統領に決まるなど世界中が混迷する中、中国は今、いったい何を考えているのか？11月12日「長野智子アップデート（文化放送）」では、中国から要人を多数招き、中国の本音を引き出す東京・北京フォーラムを主宰する言論NPO代表の工藤泰志に中国は今、何を考えているのかを聞いた。 長野「北朝鮮が今、ロシアに近くなったことで中国・北朝鮮・ロシアと日本・韓国・アメリカという新