中国青海省の高原を流れる巴音河、総合整備で新たな姿に5日、徳令哈市を流れる巴音河の岸辺の風景。（西寧＝新華社記者/張軍）【新華社西寧11月12日】中国青海省海西モンゴル族チベット族自治州の州都、徳令哈（デリンハ）市を貫くように流れる巴音河はツァイダム盆地北東部最大の川で、全長326キロ、流域面積7354平方キロを誇る。地元政府は2007年より9億6300万元（1元＝約21円）を投じて巴音河の総合整備を行った。現在の巴