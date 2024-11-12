12日午後、LE SSERAFIMがヨーロッパ最大の音楽授賞式「2024 MTV EMA」を終えて、イギリス・マンチェスターから仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国に到着した。・LE SSERAFIM、K-POP女性グループ初！「2024 MTV EMA」で「Best Push」を受賞・LE SSERAFIM、ルミネの“クリスマス”とコラボ！限定ポップアップ＆メンバーの館内アナウンスも