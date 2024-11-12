アジア・コモディティ騰落率ランキング＝11/12営業日時点＝ 大連ポリエチレン 0.24％ 大連とうもろこし -0.22％ 上海異形鉄筋 -0.41％ 上海銅 -0.99％ 上海重油 -1.47％ 上海ゴム -1.9％ ＊数値は前日比％