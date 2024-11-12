決選投票の末、再び首相に選出された石破首相は、11日夜、第2次石破内閣を発足させました。一方、議席を伸ばし発言力をます国民民主党の玉木代表。11日は一転、女性と不倫関係が報じられ、謝罪に追われました。11日夜、国会の後に榛葉幹事長らと共に街頭に立ち、有権者に謝罪しました。（国民民主党玉木 雄一郎 代表）「きょうは恥を忍んでここに来ました。きょう、見えにくいんですけれども、あえて下から、地べたからやらせて