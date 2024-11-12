11月12日23時59分までのAmazon「冬支度セール」は最終日を迎えた。引き続きFireタブレットなどのAmazonデバイスや、SDカード、炭酸水などがセール価格で販売されている。 Fireタブレットでは、「Fire HD 8」32GBモデルが29％ OFFの9,980円、Fire HD 8と純正カバー、保護フィルムのセットが20％ OFFの15,440円で販売中。完全ワイヤレスイヤフォン「Echo Buds(第2世代)」も本体単体が47％ OFFの7,980円