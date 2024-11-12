サントリーは、発泡酒「金麦ぬくもりの窓灯（まどあか）り」を2024年11月12日に、冬季限定発売します。新商品の特長は、甘く豊かな柑橘の香り麦のうまみにこだわり「幸せな家庭の食卓に最もふさわしいビール類」がコンセプトの「金麦」ブランドから、冬季限定フレーバーが登場します。複数種類のアロマホップと濃色麦芽を使い、甘く豊かな柑橘の香りと複層的な味わいが調和するよう仕上げ、心地良い余韻も楽しめます。パッケージ