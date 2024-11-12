多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのSANA（27）が11日、自身のインスタグラムを更新。美脚まぶしい大胆ミニドレス姿を公開した。【オフショット】「見惚れてしまう美しさ」大胆ミニで“圧巻美脚”まぶしいTWICE・SANA投稿したのは、8日に都内で行われた「ダイヤモンド ジュエリーブランド『GRAFF』銀座本店3周年記念 ハイジュエリー『GALAXIA』お披露目会」に出席した時のオフショット。ブラックを基調としたオフショルダー