タナベコンサルティンググループ [東証Ｐ] が11月12日大引け後(17:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比47.7％増の8.6億円に拡大し、通期計画の15億円に対する進捗率は57.6％に達し、5年平均の39.9％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比48.9％増の6.3億円に拡大する計算になる。