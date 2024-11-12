ザ・ドリフターズの加藤茶（81）の妻でタレントの加藤綾菜（36）が12日、自身のインスタグラムを更新。毛染めを報告した。「今回は根元だけ染めたよ」と車での黒縁メガネの自撮りショットを披露。「色落ちが凄く綺麗で色落ちまで楽しめるなんて最高！！！カットも綺麗だから今回はカットなしでもこのまとまり感」とお気に入りの様子。「エレガントな奥様風にして頂きました笑@takahiro_0217 いつも有難うございます」と