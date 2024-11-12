プロ野球の守備のベストナインを選ぶ三井ゴールデングラブ賞が12日に発表され、ソフトバンクから7度目の甲斐拓也捕手に、モイネロ投手と山川穂高一塁手、栗原陵矢三塁手、周東佑京外野手の初選出4人を合わせ、両リーグ最多5人が選ばれた。