藤田菜七子さんスマートフォンの不適切な使用事実が判明したことで10月に騎手を引退した藤田菜七子さん（27）が12日、自身のインスタグラムで「私の行動によりファンの皆様、多くの競馬関係者の方々に多大なるご迷惑をお掛け致しました事を心よりおわび申し上げます」と謝罪した。今後については「許されるなら競馬界の発展に尽力させていただけたら」としている。2016年3月にデビューした藤田さんは、女性騎手として日本中央