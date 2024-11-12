「闇バイト」との関連が疑われる情報が求人サイトなどに掲載されているとして、厚生労働省は不審な情報の掲載を拒否するよう業者に対応を求めたことがわかりました。【映像】福岡資麿厚労大臣コメント「警察および雇用仲介事業者と緊密に連携して、求人メディア等を悪用して行われる闇バイト募集の防止排除を徹底していきたいと考えております」（福岡資麿厚労大臣）福岡資麿厚労大臣は12日の会見で、「闇バイト」との関連が疑