「第５３回三井ゴールデン・グラブ賞」が１２日、発表され、セ・リーグでは巨人・吉川尚輝内野手ら、内野全ポジションを含めて６選手が初受賞となった。セは昨年の５選手を上回る６選手が初というフレッシュな顔ぶれ。巨人・坂本勇人内野手は三塁転向して初となった。パ・リーグはソフトバンクが１２球団最多５選手の選出。投手ではモイネロがわずか１票差でロッテ・小島和哉投手を上回った。▽受賞選手は以下。【セ・リーグ