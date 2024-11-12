革マル派の活動家らが、新型コロナウイルス対策の給付金を自治体からだまし取った疑いが強まったとして、警視庁公安部が東京都内にある革マル派の複数の関係先に家宅捜索に入りました。【映像】複数関係先を家宅捜索警視庁公安部は東京・新宿区のマンションなど複数の革マル派の関係先を捜索しました。捜査関係者によりますと、捜索は革マル派の活動家の男女数人が都内の複数の自治体にうその申請書を提出して新型コロナウイル