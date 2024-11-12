きのう夜、神奈川県藤沢市の交差点で、歩道にいた男性が右折車を避けようとした軽ワゴン車にひかれて死亡しました。右折車は現場を立ち去っていて、警察がひき逃げ事件として捜査しています。県道を直進する軽ワゴン車。歩道側にそれると、駐車場の車輪止めを乗り越えて停止します。この直前、右折車を避けようとする様子が確認できます。一方、こちらは別の角度から交差点を写した映像です。こちらにも右折車と軽ワゴン車が衝突し