「グッド！いちおし」きょうのテーマは、「岩崎書店90周年“推し”の一冊」です。岩崎書店は教科書にも載る子どもの本を出版し続けてきました。心に残る本が生まれる秘訣（ひけつ）を取材しました！＃グッド！いちおし（「グッド！モーニング」2024年11月12日放送分より）