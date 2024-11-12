12日午後、熊本市で火事があり、住宅など5軒が全焼しました。警察と消防によりますと、午後2時15分ごろ、熊本市中央区本山で「平屋の住宅が延焼している」などと通報が相次ぎました。消防が駆け付け、火は約1時間後にほぼ消し止められましたが、火元とみられる住宅のほか、隣接する建物など合わせて5軒が全焼しました。この火事で、けがをした人はいませんでした。火元とみられる住宅には2人が住んでいて、「刈った草を