パリ五輪のスケートボードで金メダルを獲得した相模原市立小山中学校3年の吉沢恋（ここ）さん（15）が12日、相模原税務署で一日署長を務めた。税務行政について職員から説明を受ける吉沢恋さん=2024年11月12日、相模原市の相模原税務署、花野雄太撮影税を考える週間（11〜17日）に合わせたイベント。吉沢さんは加々美幸和署長から委嘱状とたすきを受け取り、署内を視察。スマートフォンを使った電子申告など税務行政のデジタル