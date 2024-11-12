キュービーネットホールディングス [東証Ｐ] が11月12日大引け後(17:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年6月期第1四半期(7-9月)の連結最終利益は前年同期比41.4％減の3.4億円に落ち込み、通期計画の12.2億円に対する進捗率は4年平均の55.0％を下回る28.2％にとどまった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の13.8％→8.5％に大幅低下した。 株探ニュース