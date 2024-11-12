名匠リドリー・スコット監督がメガホンを取り、アカデミー賞5冠に輝いた大ヒット映画の続編『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』（11月15日全国公開）日本語吹替版キャストが発表された。主人公ルシアス（ポール・メスカル）の声を担当する武内駿輔をはじめ、大塚明夫、山寺宏一、沢海陽子、宮野真守、梶裕貴ら豪華声優が集結する。本作は、古代ローマを舞台に、皇帝の謀略により妻子を殺され、奴隷の身分となった元大将軍マキ