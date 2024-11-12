ウイルテック [東証Ｓ] が11月12日大引け後(17:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比13倍の3億5900万円に急拡大し、通期計画の7億2000万円に対する進捗率は5年平均の36.3％を上回る49.9％に達した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比4.0％減の3億6100万円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績