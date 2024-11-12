ラクサス・テクノロジーズが１２月１３日、東証グロース市場に新規上場する。上場に際し６５４万３６００株の公募と９２万８８００株の売り出し、上限１１２万８００株のオーバーアロットメントによる売り出しを予定する。公開価格決定日は１２月４日。主幹事はみずほ証券。同社はブランドバッグのサブスクリプション型シェアリング事業を展開する。 出所：MINKABU PRESS