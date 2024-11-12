東京応化工業がこの日の取引終了後、第３四半期累計（１～９月）連結決算を発表しており、売上高１４６５億４７００万円（前年同期比２３．５％増）、営業利益２３２億４３００万円（同５０．５％増）、純利益１５６億３６００万円（同２．１倍）となった。 生成ＡＩに牽引される先端半導体の需要拡大と中国向け需要の増加、円安効果などで、エレクトロニクス機能材料、高純度化学薬品がともに伸長した。一方で固定費