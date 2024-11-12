黒田グループが１２月１７日、東証スタンダード市場に上場する。上場に際し１２１４万８２００株の売り出しと、上限１８２万２２００株のオーバーアロットメントによる売り出しを予定する。売出価格決定日は１２月６日。主幹事はＳＭＢＣ日興証券と野村証券。同社は液晶用配向膜印刷版、自動化設備や、ハードディスクドライブ用部品などの製造事業と、エレクトロニクス業界や自動車業界向けに電子