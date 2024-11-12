オリジン [東証Ｓ] が11月12日大引け後(17:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は2億0700万円の黒字(前年同期は7000万円の赤字)に浮上したが、通期計画の7億円に対する進捗率は29.6％にとどまり、5年平均の70.4％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比4.4倍の4億9300万円に急拡大する計算になる。