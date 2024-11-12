第52回三井ゴールデン・グラブ賞の受賞選手が12日に発表された。セ・リーグの有効得票者数298人、パ・リーグは259人。両リーグの最多得票はセ・リーグ二塁手部門の吉川尚輝の「232票」、2位はシーズン刺殺の新記録を樹立したパ・リーグ外野手部門の辰己涼介の「220票」。1票のみの選手はセ・パ両リーグ7部門で11人いた。セ・リーグ投手部門の巨人・高梨、中日・マルティネス、捕手部門の中日・加藤、外野手部門の阪神・