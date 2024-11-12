日本オリンピック委員会（JOC）は11日、都内で「令和6年度JOCコーチ会議及び情報・医・科学合同ミーティング」を開催し、国内競技連盟の担当者に対し、今後の国際総合競技大会への認識を示した。会議の中で、JOCの尾縣貢専務理事が今夏に行われたパリオリンピック™を振り返り「海外での金メダル数、メダル数、入賞数は今までの最高数を得ようと目標にした。（結果は）金メダルは20個、銀12個、銅13個、合計45個で底力がつい