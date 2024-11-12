第52回三井ゴールデン・グラブ賞の受賞選手が12日に発表され、セ・リーグの二塁手部門で、巨人・吉川尚輝内野手（29）が初受賞。「232票」でセ・パ両リーグの全ポジションの“最高得票数”を獲得しての文句なしの受賞だった。巨人の二塁手では02年仁志敏久以来22年ぶりの栄冠。10年連続だった広島・菊池の長期政権を阪神・中野が昨年止めた。そして今年は吉川が受賞。「232票」は、2位の広島・菊池に185票差をつける圧倒的な選