ゴミの分別方法が複雑化するなかで、きちんと分別したくても、どう分別したらいいのかわかりにくいものがあります。実はこうしたゴミの中に、資源としてリサイクルが可能なものがあり、メーカー側が自ら回収する動きが広がっています。【写真を見る】捨てないで！それゴミじゃなくて“資源”コンタクトレンズの空きケースや「おくすりシート」がリサイクル市場で“取り合い”のワケ“回収ボックスに持ち込むだけでOK”コンタク