野球最強国を決める国際大会「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」が、11月9日に開幕した。井端弘和監督率いる日本代表「侍ジャパン」は、13日の初戦で豪州代表と対戦する。2019年の第2回大会に続く連覇達成に期待が高まるが、格下相手の初陣とは言え油断は禁物。とりわけ注意したいのは、今夏のMLBドラフト全体1位指名を受けたシドニー出身のトラビス・バザーナ内野手だ。 ■パワーとスピードを兼