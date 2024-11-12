13歳の少女を車で連れ去り、ホテルでみだらな行為をしたとして、名古屋市の児童福祉施設の職員が、懲戒免職となりました。名古屋市子ども青少年局の保育士だった男(32)は2024年5月、当時13歳の少女を車で連れ去りホテルでみだらな行為をしたとして逮捕・起訴され、10月30日に懲役5年6カ月の実刑判決を受けました。市によりますと、少女は男が勤めていた児童福祉施設に2024年3月まで入所していて、男は2023年夏ごろから少女が