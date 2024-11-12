各地で確認されている鳥インフルエンザ。北海道旭川市の養鶏場でも発生しました。きのう、旭川市の養鶏場で複数の鶏が死んでいるのが見つかり、遺伝子検査で高病原性鳥インフルエンザの陽性と確認されました。今シーズン、養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが確認されるのは全国で8例目です。北海道は、この養鶏場で採卵用として飼育されているおよそ4万4000羽の鶏の殺処分を進めていて、午前9時までに3割ほどの処分を終えました。